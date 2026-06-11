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Escolhas simples no dia a dia ajudam a cuidar melhor do colesterol

O colesterol é essencial para o organismo, mas níveis elevados aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Controle envolve hábitos saudáveis, atividade física, acompanhamento médico e, em alguns casos, medicamentos. Como fatores genéticos também influenciam, o tratamento deve ser individualizado para reduzir complicações e melhorar a qualidade de vida. Veja alimentos úteis.

Por Flipar
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Aveia - A aveia é rica em fibras solúveis, que reduzem a absorção do colesterol no intestino. Seu consumo regular ajuda a baixar o LDL de forma natural.

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Pode ser usada em mingaus, vitaminas, frutas picadas ou no preparo de panquecas e bolos simples, sem açúcar excessivo.

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Feijão, lentilha e grão-de-bico - As leguminosas combinam fibras e proteínas vegetais, favorecendo a eliminação do colesterol ruim. Também ajudam no controle da glicemia.

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Funcionam bem em saladas frias, sopas, refogados rápidos ou como base para pastas e hambúrgueres caseiros.

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Peixes ricos em ômega-3 - Salmão, sardinha e atum reduzem triglicerídeos e protegem as artérias contra inflamações. O ômega-3 melhora o perfil lipídico do sangue.

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O ideal é grelhar, assar ou preparar ao vapor, evitando frituras. Sardinha em lata, escorrida, é opção prática e acessível.

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Azeite de oliva extravirgem - Fonte de gordura monoinsaturada, o azeite ajuda a reduzir o LDL e aumentar o colesterol “bom”. Também tem ação antioxidante.

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Use cru em saladas, legumes, arroz e feijão, ou finalize pratos prontos. Evite aquecer demais para preservar os benefícios.

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Abacate - O abacate fornece gorduras boas que auxiliam no equilíbrio do colesterol. Seu consumo regular melhora a saúde cardiovascular.

Julie Henriksen por Pixabay

Pode ser usado em vitaminas, pastas salgadas, saladas ou até como substituto da manteiga em receitas simples.

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Castanhas, nozes e amêndoas - Oleaginosas ajudam a reduzir o colesterol ruim quando consumidas com moderação. Também oferecem antioxidantes e minerais.

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O consumo ideal é em pequenas porções, como lanche, em saladas, iogurtes ou picadas sobre frutas e pratos quentes.

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A orientação com médicos e nutricionistas é fundamental para avaliar condições individuais, adaptar dietas e garantir um cuidado eficaz para reduzir o colesterol em caso de necessidade. O colesterol alto favorece o entupimento das artérias, aumentando o risco de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares. Também pode comprometer a circulação sanguínea e sobrecarregar órgãos vitais, como coração e cérebro.

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