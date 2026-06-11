Galeria Escolhas simples no dia a dia ajudam a cuidar melhor do colesterol O colesterol é essencial para o organismo, mas níveis elevados aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Controle envolve hábitos saudáveis, atividade física, acompanhamento médico e, em alguns casos, medicamentos. Como fatores genéticos também influenciam, o tratamento deve ser individualizado para reduzir complicações e melhorar a qualidade de vida. Veja alimentos úteis. Por Flipar

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