Praias artificiais conquistam visitantes pelo mundo

Surf Ranch - Califórnia - EUA. O famoso surfista Kelly Slater é o responsável pela criação da maior piscina transformada em praia de ondas artificiais do planeta. Fica a cerca de 160 km do Oceano Pacífico e deve receber, também, as competições de surfe nas Olimpíadas de 2028, em Los Angeles. Fica na Califórnia e possui um sistema de ondas gerado por um conjunto de barragens e motores submarinos. Foi sede de etapas da WSL (liga mundial de surfe) em 2018, 19, 21 e 23.