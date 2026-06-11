Galeria Calor intenso fecha mercados, altera jornadas de trabalho e enche hospitais em distrito da Índia Uma atmosfera escaldante modifica drasticamente a rotina dos habitantes do distrito de Banda, localizado no estado indiano de Uttar Pradesh. Por lá, o calor extremo deixou de ser apenas uma característica do verão para se tornar um fator determinante na vida de mais de dois milhões de pessoas, que agora organizam suas atividades essenciais de acordo com a intensidade do sol. Uma reportagem da BBC revelou que há períodos em que os termômetros permaneceram entre 47°C e 48°C por mais de uma semana, Por Flipar

Wikimedia Commons/Work2win