Galeria A misteriosa ilha circular que gira sobre o próprio eixo na Argentina Uma ilha circular encontrada nos pântanos do Rio Paraná, na Argentina, chamou atenção mundial após ser identificada em 2016 pelo cineasta Sergio Neuspiller. Chamada de 'El Ojo' ('O Olho', em português), a ilha tem cerca de 118 metros de diâmetro e gira sobre seu próprio eixo. Por Flipar

Divulgação/Governo da Argentina