Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (21/7), cinco loterias: os concursos 3034 da Mega-Sena; o 3741 da Lotofácil; o 7071 da Quina; o 2418 da Timemania e o 1251 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 40 milhões / Lotofácil: R$ 15 milhões / Quina: R$ 11 milhões / Timemania: R$ 4 milhões / Dia de Sorte: R$ 3 milhões
08 - 28 - 30 - 37 - 39 - 60
06 - 14 - 34 - 38 - 56
12 - 19 - 45 - 67 - 71 - 74 - 76. O time do coração é o 13 (Atlético/MG)
02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23
01 - 04 - 06 - 09 - 12 - 19 - 25. O mês da sorte é 07 (Julho)