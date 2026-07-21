Estilo de Vida Pretzel: peculiaridades do pão de formato inconfundível que conquista paladares desde a era medieval Com seu formato inconfundível e sabor marcante, o pretzel atravessou séculos e conquistou diferentes países. Hoje ele pode ser encontrado em versões doces e salgadas, mantendo uma tradição que começou na Europa. Por Flipar

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