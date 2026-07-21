Estilo de Vida Croissant: a história e os segredos do famoso pão francês de massa folhada Com sua casca dourada e formato curvado que ficou famoso , o croissant tem camadas delicadas e aroma irresistível. Ele tornou-se um dos maiores símbolos da panificação francesa. Apesar da fama na França, sua história guarda algumas curiosidades surpreendentes. Por Flipar