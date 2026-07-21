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Brioche: os segredos do pão francês de textura macia que dá

O brioche é um pão tradicional da França que conquistou espaço em padarias e cafeterias do mundo inteiro. Sua massa enriquecida proporciona textura extremamente macia e sabor delicadamente amanteigado. Conheça algumas curiosidades sobre esse clássico da panificação.

Por Flipar

O brioche faz parte da tradição gastronômica francesa e já era conhecido entre os séculos XV e XVI. Ao longo do tempo, tornou-se um dos pães mais famosos e apreciados do país.

O brioche utiliza grande quantidade de manteiga e ovos. Esses ingredientes deixam o miolo mais macio, rico e levemente adocicado. Quando preparado corretamente, o brioche fica aerado e macio. Sua casca costuma ser fina e levemente dourada após o forneamento.

O brioche combina tanto com geleias, mel e cremes quanto com queijos, frios e carnes. Essa versatilidade explica sua presença em diferentes refeições ao longo do dia.

Muitas hamburguerias utilizam pão brioche por causa da maciez e do sabor amanteigado. Além disso, ele costuma suportar bem os recheios sem perder a estrutura.

O brioche pode ser encontrado em pães individuais, tranças, pequenos bolinhos ou grandes formas. Em alguns países, também recebe recheios ou coberturas especiais.

Como a massa contém bastante manteiga, normalmente ela precisa descansar por mais tempo para desenvolver boa estrutura. O resultado costuma compensar o processo mais demorado.

Mesmo após séculos de história, o brioche permanece entre os pães mais conhecidos do mundo. Sua combinação de leveza, sabor e versatilidade faz dele um clássico que atravessa gerações.

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