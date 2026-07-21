Estilo de Vida Brioche: os segredos do pão francês de textura macia que dá O brioche é um pão tradicional da França que conquistou espaço em padarias e cafeterias do mundo inteiro. Sua massa enriquecida proporciona textura extremamente macia e sabor delicadamente amanteigado. Conheça algumas curiosidades sobre esse clássico da panificação. Por Flipar