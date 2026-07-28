Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (28/7), cinco loterias: os concursos 3037 da Mega-Sena; o 3747 da Lotofácil; o 7077 da Quina; o 2421 da Timemania e o 1257 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 76 milhões / Lotofácil: R$ 15 milhões / Quina: R$ 24 milhões / Timemania: R$ 5 milhões / Dia de Sorte: R$ 100 mil
02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54
02 - 03 - 30 - 46 - 77
07 - 23 - 34 - 37 - 52 - 56 - 65. O time do coração é o 25 (Caxias/RS)
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25
04 - 05 - 09 - 16 - 20 - 26 - 29. O mês da sorte é 06 (Junho)