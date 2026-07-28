Galeria De ‘capital dos assassinatos’ à referência global: conheça o plano que fez da Escócia um exemplo de país seguro Durante o início dos anos 2000, a Escócia carregava uma reputação que muitos hoje devem achar difícil de acreditar. Glasgow, sua maior cidade, registrava a maior taxa de homicídios da Europa e ficou conhecida como a 'capital dos assassinatos' do continente. Por Flipar

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