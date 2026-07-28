Galeria Carro movido a energia solar feito com materiais reciclados rende destaque internacional a estudante de Serra Leoa Além do carro, Mansaray desenvolveu outros projetos voltados à energia limpa e à inclusão social, como um triciclo solar destinado a pessoas com deficiência, um gerador silencioso que dispensa combustível e um protótipo de prótese de baixo custo para amputados. Por Flipar

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