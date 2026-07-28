Carro movido a energia solar feito com materiais reciclados rende destaque internacional a estudante de Serra Leoa
Além do carro, Mansaray desenvolveu outros projetos voltados à energia limpa e à inclusão social, como um triciclo solar destinado a pessoas com deficiência, um gerador silencioso que dispensa combustível e um protótipo de prótese de baixo custo para amputados.
Por Flipar
Reprodução/Instagram
Essas iniciativas renderam reconhecimento internacional ao jovem inventor, que teve sua trajetória incluída no documentário 'For Tomorrow', produzido pelo PNUD e lançado em setembro de 2022, para destacar iniciativas comunitárias de impacto.