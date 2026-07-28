Necrópole descoberta no Egito revela novos detalhes sobre rituais funerários; escavação revelou 560 estatuetas

Nesse local, pesquisadores do Conselho Supremo de Antiguidades localizaram uma estrutura planejada composta por um salão central e diversas câmaras funerárias interligadas por entradas em arco. As informações são do portal Archaeology News.
Apesar de parte da construção ter sido destruída pela ação do tempo, trechos importantes permanecem preservados e permitem aos especialistas compreender a configuração original do local. Durante as escavações, os arqueólogos encontraram dezenas de sepultamentos.
Muitos desses túmulos estavam com os corpos posicionados na chamada postura osiriana, prática inspirada no deus Osíris, associado à ressurreição e à vida após a morte. Além disso, os esqueletos apresentavam diferentes estados de conservação, resultado das mudanças de condição do terreno ao longo dos séculos.
A escavação também apresentou evidências das relações comerciais mantidas pelo Egito com outras regiões do Mediterrâneo, graças à identificação de fragmentos de cerâmica importados da ilha grega de Rodes, incluindo uma peça que preserva a marca de seu fabricante.
Os pesquisadores registraram ainda um sepultamento incomum, no qual placas de cerâmica foram posicionadas sob os braços e entre as pernas do indivíduo, algumas contendo vestígios de substâncias utilizadas nos ritos funerários. Acredita-se que a descoberta pode revelar novos aspectos das práticas religiosas no Egito Antigo.