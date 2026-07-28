Tuiuiú: curiosidades sobre a ave símbolo do Pantanal

O tuiuiú prefere áreas alagadas, lagoas, brejos e margens de rios, onde encontra alimento abundante e locais adequados para construir seus ninhos. Sua sobrevivência depende diretamente da preservação desses ambientes aquáticos, o que explica sua grande presença no Pantanal.
Segundo a Lista Vermelha da IUCN, o tuiuiú é classificado como espécie de menor preocupação e sua população é estimada em até 85 mil indivíduos, cerca de 50 mil deles adultos. Apesar das ameaças aos ambientes úmidos, a espécie ainda apresenta ampla distribuição na América Latina.
O tuiuiú pode viver entre 30 e 40 anos e realiza deslocamentos sazonais acompanhando o ciclo de cheias e secas, sem fazer longas migrações. Para levantar voo, costuma dar alguns saltos e mantém o pescoço estendido durante o deslocamento, alternando batidas lentas das asas com longos períodos de voo planado.
Com envergadura de até 2,80 metros, cerca de 8 quilos e altura que pode chegar a 1,60 metro, o tuiuiú impressiona pelo porte. Seu bico preto alcança cerca de 30 centímetros e costuma ser maior nos machos. Essas características fazem dele a maior ave do Pantanal e uma das maiores aves voadoras do mundo em envergadura.
O corpo branco, o pescoço preto e a faixa vermelha na base do pescoço tornam o tuiuiú uma ave inconfundível. Além de facilitar sua identificação, essa coloração marcante reforça seu papel como um dos principais símbolos do Pantanal.
Os ninhos do tuiuiú podem chegar a cerca de 2 metros de diâmetro e são reutilizados por vários anos, servindo até de abrigo para outras espécies. Construídos com galhos em árvores altas, eles são feitos no início da estação seca. Esse período favorece a criação dos filhotes, pois a diminuição das águas concentra o alimento.
O casal de tuiuiús divide a incubação dos ovos e a alimentação dos filhotes, aumentando as chances de sobrevivência da prole. Ovos e filhotes podem ser atacados por carcarás, gaviões e outros predadores oportunistas. Já os adultos têm poucos inimigos naturais devido ao grande porte.
A dieta do tuiuiú é composta principalmente por peixes, além de crustáceos, moluscos, anfíbios e outros pequenos animais aquáticos, capturados com seu bico longo e robusto. Ocasionalmente, também pode consumir filhotes de jacarés e tartarugas. Essa alimentação ajuda a manter o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos.
Reconhecido por lei estadual como ave símbolo do Pantanal, o tuiuiú é frequentemente utilizado em campanhas de conservação ambiental. Seu status de espécie emblemática ajuda a conscientizar a população sobre a importância de preservar as áreas úmidas onde vive.
A pele sem penas da cabeça e a bolsa gular na base do pescoço podem variar de tonalidade conforme a circulação sanguínea. Durante interações sociais e reprodutivas, a região costuma adquirir um vermelho mais intenso. Essa característica contribui para a comunicação visual entre os indivíduos da espécie.
O nome jabiru vem do tupi-guarani e significa 'pescoço inchado' ou 'pescoço grosso', em referência ao seu aspecto característico. Em diferentes regiões do Brasil, a ave também é conhecida como jaburu, jaburru e cauauá, refletindo a riqueza cultural associada à espécie.
O tuiuiú é uma das aves mais admiradas por observadores de aves e turistas devido à sua beleza e imponência. A observação responsável da espécie incentiva o ecoturismo e contribui para a valorização e a conservação da biodiversidade do Pantanal.