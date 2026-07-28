Tuiuiú: curiosidades sobre a ave símbolo do Pantanal

Os ninhos do tuiuiú podem chegar a cerca de 2 metros de diâmetro e são reutilizados por vários anos, servindo até de abrigo para outras espécies. Construídos com galhos em árvores altas, eles são feitos no início da estação seca. Esse período favorece a criação dos filhotes, pois a diminuição das águas concentra o alimento.