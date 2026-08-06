Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (6/8), cinco loterias: os concursos 3041 da Mega-Sena; o 3755 da Lotofácil; o 7085 da Quina; o 2425 da Timemania e o 1265 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 147 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 10 milhões / Timemania: R$ 7 milhões / Dia de Sorte: R$ 100 mil
16 - 21 - 24 - 31 - 43 - 54
08 - 14 - 49 - 58 - 78
08 - 22 - 41 - 52 - 60 - 62 - 67. O time do coração é o 74 (Tocantinópolis/TO)
03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
01 - 04 - 06 - 11 - 12 - 14 - 18. O mês da sorte é 05 (maio)