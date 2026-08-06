Galeria Tangerina: muito além dos gomos, uma fruta cheia de curiosidades A tangerina é uma das frutas cítricas mais apreciadas do mundo, conhecida pelo sabor doce e pelo aroma marcante. Sua casca fácil de descascar e os gomos suculentos tornam o consumo prático, rápido e muito agradável no dia a dia. Por Flipar

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