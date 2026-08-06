Van Gogh: a vida intensa e a genialidade por trás das obras eternas

Van Gogh começou a pintar aos 27 anos, após trabalhar em diversas profissões e tentar seguir a carreira religiosa, como o pai. Em 1880, viveu nesta casa em Cuesmes, na Bélgica, período em que decidiu dedicar a vida à arte. O imóvel tornou-se um marco no início de sua trajetória artística..
Espalhou-se a ideia de que Vincent van Gogh não vendeu nenhum quadro em vida. No entanto, há fortes evidências de que a obra A Vinha Vermelha foi adquirida pela pintora belga Anna Boch em 1890. O reconhecimento mundial de seu talento só veio após sua morte.
Das centenas de telas assinadas por Van Gogh, algumas são famosas mundialmente. A famosa série “Os Girassóis” mostra flores em estágios diferentes, simbolizando o ciclo da vida e a busca de luz. As cores intensas e o uso de amarelo criam sensação de energia e calor, marca central da fase de Arles.
“Quarto em Arles” retrata o ambiente simples onde Van Gogh viveu, com linhas marcantes e cores vibrantes que expressam a sensação de tranquilidade buscada pelo artista. A pintura tornou-se um dos interiores mais famosos e reconhecidos da história da arte.
“Os Comedores de Batata” retrata trabalhadores rurais em um ambiente humilde, com mãos e rostos marcados pelo trabalho. A pintura revela o interesse de Van Gogh pela vida no campo e pela dignidade dos camponeses, tema recorrente em sua fase inicial.
“Amendoeira em Flor” simboliza renovação e esperança, com galhos delicados sobre um céu azul intenso. Van Gogh pintou a obra em homenagem ao nascimento do sobrinho, transmitindo leveza e a ideia de um novo começo.
Van Gogh era o mais velho de seis irmãos e manteve intensa correspondência com Theo, a quem escreveu mais de 650 cartas. Preservadas por Johanna van Gogh-Bonger, viúva de Theo, elas revelam detalhes da vida, da personalidade e do processo criativo do artista e foram publicadas pela primeira vez em 1914.
Um dos episódios mais conhecidos da vida de Van Gogh ocorreu após uma briga com Paul Gauguin, em 1888. Depois do desentendimento, o artista mutilou parte da própria orelha, episódio retratado em 'Autorretrato com a Orelha Cortada'. O caso permanece cercado por debates entre historiadores.
Van Gogh enfrentou crises emocionais e episódios de intensa instabilidade ao longo da vida, especialmente após o rompimento com Paul Gauguin. Em 1889, internou-se voluntariamente no asilo de Saint-Rémy, na França. Ali, alternou períodos de sofrimento psíquico com uma das fases mais produtivas de sua carreira artística.
Após deixar o asilo de Saint-Rémy, Van Gogh mudou-se para Auvers-sur-Oise, onde produziu algumas de suas últimas obras. Em julho de 1890, morreu em consequência de um ferimento de bala. A hipótese mais aceita é a de suicídio, embora alguns pesquisadores defendam que o disparo tenha sido acidental.
Pintada em 1889 durante a internação de Van Gogh em Saint-Rémy, 'A Noite Estrelada' é frequentemente interpretada como um reflexo de seu estado emocional. Os redemoinhos do céu e as cores intensas costumam ser associados às crises e à sensibilidade do artista, embora essa leitura não tenha sido confirmada por ele.
Um estudo publicado em 2024 sugeriu que os redemoinhos de 'A Noite Estrelada' apresentam padrões semelhantes aos previstos pela teoria da turbulência de Kolmogorov. Os autores defendem que Van Gogh captou intuitivamente esses fenômenos da natureza, mas a interpretação ainda divide especialistas.