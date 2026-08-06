Galeria Conheça flores raras, ameaçadas e exóticas que impressionam pela aparência, pela história ou pela dificuldade de serem encontradas As flores simbolizam paz, afeto e beleza em diversas culturas, além de encantarem pelas cores e pelos perfumes. No mundo, já foram catalogadas cerca de 370 mil espécies de plantas com flores. Muitas delas estão ameaçadas, reforçando a importância da conservação da biodiversidade. Por Flipar

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