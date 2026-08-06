Conheça flores raras, ameaçadas e exóticas que impressionam pela aparência, pela história ou pela dificuldade de serem encontradas

Segundo o relatório State of the World's Plants and Fungi 2026, menos de mil espécies de plantas são oficialmente consideradas extintas. Os pesquisadores alertam, porém, que a perda real pode ser maior, já que muitas desaparecem antes mesmo de serem documentadas. Conheça algumas flores raras e exóticas encontradas em diferentes partes do planeta.
Flor-monstro (Rafflesia arnoldii) – Rara e ameaçada de extinção, é considerada a maior flor individual do mundo. Nativa de Sumatra e Bornéu, na Indonésia, pode ultrapassar 1 metro de diâmetro e pesar cerca de 11 kg. Seu odor lembra carne em decomposição, atraindo moscas para a polinização.
Flor-dos-macaquinhos-pendurados (Orchis italica) – Encontrada na região do Mediterrâneo, incluindo o centro e o sul de Portugal, essa orquídea chama atenção pelo formato das flores, que lembram pequenos macacos pendurados. Os caules podem atingir cerca de 50 cm de altura e florescem na primavera.
Flor-cadáver (Amorphophallus titanum) – Rara e nativa da ilha de Sumatra, na Indonésia, produz a maior inflorescência não ramificada do mundo, que pode ultrapassar 3 metros de altura. O apelido vem do forte odor de carne em decomposição, usado para atrair insetos polinizadores.
Orquídea-garça (Habenaria radiata) – Suas pétalas lembram uma garça-branca em pleno voo, tornando-a uma das orquídeas mais exóticas do mundo. É nativa de áreas úmidas do Japão, Coreia, China e do extremo leste da Rússia. A perda de habitat causada pela agricultura e pela urbanização ameaça suas populações naturais.
Hydnora africana – Nativa do sul da África, essa planta parasita passa quase toda a vida sob a terra. Sua flor carnosa exala um forte odor desagradável para atrair besouros e outros insetos polinizadores. O aspecto incomum faz dela uma das flores mais exóticas do planeta.
Gengibre-magnífico (Zingiber spectabile) – Planta tropical nativa das florestas do sul da Tailândia, produz hastes eretas que podem atingir cerca de 2 metros de altura. Suas inflorescências têm formato incomum, lembrando uma colmeia ou um sorvete, o que faz dela uma das flores ornamentais mais exóticas do mundo.
Orquídea-fantasma (Dendrophylax lindenii) – Rara e ameaçada, é nativa dos pântanos úmidos do sudoeste da Flórida, de Cuba e das Bahamas. Suas flores brancas parecem flutuar no ar, já que a planta quase não possui folhas aparentes. Exalam um perfume adocicado, frequentemente comparado ao aroma de maçã, para atrair polinizadores.
Orquídea-sapatinho – Recebe esse nome porque o labelo, uma pétala modificada, tem formato semelhante ao de um pequeno sapato. Essas orquídeas ocorrem em regiões tropicais e temperadas das Américas, Europa e Ásia, mas não possuem espécies nativas na África. Muitas são raras e muito valorizadas por colecionadores.
Flor de açafrão (Crocus sativus) – Originária da Ásia, fornece uma das especiarias mais valiosas do mundo, obtida de seus estigmas vermelhos. Muito usada na culinária mediterrânea, é ingrediente essencial da tradicional paella espanhola. Também produz pigmentos naturais utilizados como corantes desde a Antiguidade.
Dicentra (coração-sangrando) – Cultivada há séculos na China, Coreia e Japão, encanta pelas flores em formato de coração. Prefere solos férteis, sempre úmidos, e ambientes frescos com boa umidade do ar. É uma das plantas ornamentais mais delicadas e admiradas dos jardins.
Lírio-sapo (Tricyrtis) – Nativo do Japão e de outras regiões do leste da Ásia, floresce no fim do verão e no outono, quando muitas plantas já encerraram a floração. Prefere sombra e ambientes úmidos. Suas flores salpicadas lembram pequenas estrelas-do-mar, o que lhe confere um visual bastante exótico.
Cardo-roxo – Nativo da Europa, da Ásia Ocidental e do norte da África, chama atenção pelas inflorescências esféricas de coloração azul-arroxeada. No primeiro ano forma apenas uma roseta de folhas rente ao solo. O caule e as flores surgem somente no segundo ano de vida.
Crista-de-galo (Celosia argentea) – Originária da África tropical, é cultivada em diversas regiões quentes do mundo. Suas inflorescências têm formato ondulado, lembrando a crista de um galo, e apresentam textura aveludada. Adapta-se a climas amenos, mas prefere calor e bastante sol.
Cosmos-chocolate (Cosmos atrosanguineus) – Nativo do México, está extinto na natureza e é preservado apenas por cultivo. Suas flores de tom vermelho-escuro exalam um perfume que lembra chocolate. É muito usado em jardins e canteiros, preferindo solos bem drenados e boa exposição ao sol
Cacto-orquídea – Originário do México e de outras regiões da América Central, recebe esse nome por produzir flores semelhantes às das orquídeas. Muitas espécies crescem sobre troncos de árvores, em florestas úmidas. Apesar de ser um cacto, prefere sombra, umidade e não se adapta a ambientes áridos.
Camélia Middlemist Vermelha – Originária da China, foi levada para a Grã-Bretanha em 1804 pelo viveirista John Middlemist. Hoje é considerada uma das flores mais raras do mundo, com pouquíssimos exemplares conhecidos em cultivo. Na natureza, acredita-se que tenha desaparecido de sua região de origem.
Rosa Juliet – Criada pelo britânico David Austin e lançada em 2006, tornou-se famosa pelo alto custo de seu desenvolvimento, estimado em cerca de £3 milhões. Obtida por cruzamentos convencionais ao longo de 15 anos, exibe muitas pétalas em delicados tons de pêssego. É considerada uma das rosas mais valiosas já desenvolvidas.
Árvore-franklin (Franklinia alatamaha) – Originária dos Estados Unidos, está extinta na natureza e sobrevive apenas em cultivo. Produz flores brancas perfumadas no fim do verão e no outono, quando a folhagem adquire tons de vermelho, amarelo e roxo. Prefere sol em regiões frias e meia-sombra em climas mais quentes.
Flor-de-morcego-preto (Tacca chantrieri) – Nativa do sul da China e do Sudeste Asiático, chama atenção pelas inflorescências que lembram um morcego de asas abertas. Longos filamentos semelhantes a bigodes tornam sua aparência ainda mais exótica. Costuma florescer na primavera e no verão em ambientes quentes e úmidos.
Campion de Gibraltar (Silene tomentosa) – Endêmica de Gibraltar, cresce em penhascos rochosos e é considerada uma das flores mais raras do mundo. Após ser dada como extinta na natureza, foi redescoberta em 1994 por um alpinista. Desde então, a espécie vem sendo preservada por meio de bancos de sementes e programas de cultivo.
Koki?o (Kokia cookei) – Endêmica da ilha de Moloka?i, no Havaí (EUA), é uma das plantas mais raras e ameaçadas do mundo. Chegou a ser considerada extinta na natureza, mas um único exemplar permitiu sua reprodução por enxertia. Hoje, programas de conservação buscam garantir a sobrevivência da espécie.
Trombeta-dos-anjos (Brugmansia) – Originária da América do Sul, incluindo o Brasil, destaca-se pelas grandes flores pendentes em forma de trombeta. Algumas espécies estão ameaçadas ou extintas na natureza. Apesar da beleza, toda a planta é altamente tóxica e exige cuidados no cultivo e no manuseio.
Protea – Originária da África do Sul, é considerada uma das linhagens de flores mais antigas do planeta. Seu nome homenageia Proteu, divindade grega capaz de mudar de forma, em alusão à grande variedade de espécies. Adaptada a ambientes secos e solos pobres, destaca-se pela resistência e pela beleza exuberante.