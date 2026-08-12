Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária, Dia de Sorte e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (12/8), seis loterias: os concursos 7090 da Quina; o 2995 da Dupla Sena; o 3760 da Lotofácil; o 1270 do Dia de Sorte; o 380 da +Milionária; o 2962 da Lotomania e o 885 da Super Sete
Lotofácil: R$ 8 milhões / Quina: R$ 3 milhões / +Milionária: R$ 82 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 43 mil / Super Sete: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 10 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
10 - 16 - 19 - 26 - 31 - 42 no primeiro sorteio; 13 - 28 - 29 - 32 - 46 - 47 no segundo
05 - 46 - 62 - 72 - 78
13 - 15 - 21 - 29 - 34 - 35 - 36 - 42 - 47 - 56 - 60 - 64 - 74 - 75 - 86 - 89 - 91 - 95 - 96 - 99
02 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 24 - 25
03 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43. Os trevos sorteados foram: 4 - 6
Coluna 1: 4 / Coluna 2: 9 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 9
06 - 14 - 16 - 18 - 20 - 23 - 30. O mês da sorte é 04 (Abril)