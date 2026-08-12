Estilo de Vida Do linho às fibras modernas: descubra a evolução, as características e os diferentes tipos de tecidos Os tecidos acompanham a humanidade há milhares de anos, inicialmente como forma de proteção e, depois, também como expressão cultural. Com o avanço das técnicas de produção, surgiram novos materiais e fibras, hoje presentes no vestuário, na decoração e em inúmeras aplicações do cotidiano. Por Flipar

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