Estilo de Vida Baijiu: conheça uma das bebidas alcoólicas mais consumidas do mundo e símbolo da tradição chinesa O baijiu, pronunciado “bai-djô”, é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas do mundo. Porém, ele ainda é pouco conhecido pelas pessoas fora da China. Apesar do alto teor alcoólico, que normalmente passa de 50%, muitas pessoas descrevem a bebida como surpreendentemente suave. Produzido principalmente a partir do sorgo fermentado, esse destilado faz parte da cultura chinesa há milhares de anos. Na verdade, a história do baijiu está profundamente ligada à própria história da China. Por Flipar

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