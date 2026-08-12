Estilo de Vida

Baijiu: conheça uma das bebidas alcoólicas mais consumidas do mundo e símbolo da tradição chinesa

O baijiu, pronunciado “bai-djô”, é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas do mundo. Porém, ele ainda é pouco conhecido pelas pessoas fora da China. Apesar do alto teor alcoólico, que normalmente passa de 50%, muitas pessoas descrevem a bebida como surpreendentemente suave. Produzido principalmente a partir do sorgo fermentado, esse destilado faz parte da cultura chinesa há milhares de anos. Na verdade, a história do baijiu está profundamente ligada à própria história da China.

Por Flipar
Wikimedia Commons / Badagnani

Registros antigos mostram que os chineses já produziam bebidas alcoólicas há cerca de nove mil anos, muito antes da invenção da escrita. Uma das lendas mais famosas sobre a origem do baijiu envolve Du Kang. Segundo a tradição, ele teria guardado grãos de sorgo dentro de uma árvore e, algum tempo depois, descobriu que a chuva havia causado uma fermentação natural, criando um aroma forte e agradável. Até hoje, o nome “Du Kang” é usado para identificar baijius de alta qualidade.

Wikimedia Commons / renos

Diferente de bebidas como vinho ou tequila, o baijiu é classificado, principalmente, pelo aroma. Há muitos tipos diferentes de baijiu, mas os quatro principais são definidos, de forma geral, como aroma de arroz (com sabor floral e suave), aroma suave (doce e floral), aroma de molho (forte e parecido com molho de soja) e aroma intenso (picante e frutado). Dentro dessas macro categorias, ainda existem muitas outras variações.

Wikimedia Commons / HualinXMN

A produção do baijiu envolve métodos bastante tradicionais. Além do sorgo, a receita também pode incluir arroz, trigo, feijões e outros grãos. A fermentação é feita com uma mistura de leveduras, fungos e bactérias benéficas, que pode amadurecer por vários meses. Em algumas regiões, o líquido fermenta em fossos subterrâneos de barro usados há séculos. O processo de destilação também chama atenção e é diferente de muitos destilados do ocidente.

Wikimedia Commons / N509FZ

Outro ponto importante é o reaproveitamento do material que sobra após a destilação. Uma parte é usada como alimento para animais, enquanto outra volta para os fossos de fermentação para reforçar os sabores das próximas produções. Algumas destilarias tradicionais da província de Sichuan consideram que seus fossos só ficam realmente “maduros” depois de décadas de uso contínuo. Esse processo ajuda a criar características únicas, muito valorizadas pelos apreciadores da bebida.

Wikimedia Commons / Domínio Público

O baijiu também possui regras próprias de convivência e etiqueta. Na China, é comum fazer brindes apenas com bebidas alcoólicas, sempre segurando o copo com as duas mãos como sinal de respeito. A posição do copo durante o brinde também tem significado simbólico: tocar o copo abaixo do copo da outra pessoa demonstra respeito e deferência. Normalmente servido em pequenos copos, o baijiu deve ser apreciado lentamente. Para quem está começando, especialistas recomendam expirar antes do gole, beber p

Wikimedia Commons / tomscoffin

Veja Mais