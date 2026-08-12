Cúpulas que impressionam: conheça algumas das mais famosas e espetaculares do mundo

Cúpula da Hagia Sophia (Istambul, Turquia) – Construída no século VI como catedral bizantina, sua monumental cúpula foi uma extraordinária inovação de engenharia para a época. As janelas em sua base criam a impressão de que ela flutua sobre o espaço interno. Desde 2020, a Hagia Sophia voltou a funcionar como mesquita, e não como museu.