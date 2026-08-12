Cúpulas que impressionam: conheça algumas das mais famosas e espetaculares do mundo

Cúpula da Basílica de São Pedro (Vaticano) – Concebida principalmente por Michelangelo, que reformulou projetos anteriores, foi concluída após sua morte. Com cerca de 136 metros de altura até o topo da cruz, destaca-se pela engenharia monumental, pelas proporções renascentistas e pela rica decoração interna em mosaicos.
Cúpula da Mesquita Azul (Istambul, Turquia) – Construída no início do século XVII, é um dos grandes marcos da arquitetura otomana. Sua cúpula central, acompanhada por semicúpulas, cria sensação de amplitude e leveza. O interior é célebre pelos milhares de azulejos de ?znik, muitos em tons de azul.
Cúpula do Panteão (Roma, Itália) – Construída em concreto romano não armado, permanece preservada após quase dois mil anos e ainda é a maior cúpula desse tipo no mundo. Seu óculo central ilumina naturalmente o interior, onde estão sepultadas personalidades como o pintor renascentista Rafael.
Cúpula da Catedral de Santo Isaac (São Petersburgo, Rússia) – Revestida de ouro, a monumental cúpula é um dos elementos mais marcantes da paisagem da cidade. Cercada por esculturas de anjos, integra uma das maiores catedrais ortodoxas do mundo e oferece, a partir de sua colunata, ampla vista de São Petersburgo.
Cúpula do Capitólio dos Estados Unidos (Washington, D.C.) – Erguida em ferro fundido no século XIX, a cúpula é um dos grandes símbolos arquitetônicos dos Estados Unidos. Coroada pela estátua Statue of Freedom, destaca-se sobre a sede do Congresso e tornou-se uma imagem associada ao poder legislativo e à democracia americana.
Cúpula de Santa Maria del Fiore (Florença, Itália) – Projetada por Filippo Brunelleschi e concluída no século XV, é um marco da engenharia e da arquitetura renascentistas. Sua inovadora estrutura de dupla casca permitiu erguer a enorme cúpula sem o tradicional cimbramento de madeira que sustentaria toda a construção.
Cúpula do Taj Mahal (Agra, Índia) – A grande cúpula de mármore branco, de perfil bulboso, é um dos elementos mais reconhecíveis do monumento. Cercada por cúpulas menores, destaca-se pelas proporções harmoniosas e pela simetria do conjunto, características marcantes da arquitetura mogol.
Cúpula da Hagia Sophia (Istambul, Turquia) – Construída no século VI como catedral bizantina, sua monumental cúpula foi uma extraordinária inovação de engenharia para a época. As janelas em sua base criam a impressão de que ela flutua sobre o espaço interno. Desde 2020, a Hagia Sophia voltou a funcionar como mesquita, e não como museu.
Cúpula do Domo da Rocha (Jerusalém) – A cúpula dourada é um dos elementos mais reconhecíveis da paisagem de Jerusalém e um importante símbolo da arquitetura islâmica. Erguido no século VII, o santuário destaca-se pelos mosaicos, revestimentos ornamentais e por sua enorme importância religiosa e histórica.
Cúpulas da Basílica de São Marcos (Veneza, Itália) – A basílica possui cinco grandes cúpulas, característica marcante de sua arquitetura de forte influência bizantina. O interior é célebre pelos extensos mosaicos sobre fundo dourado, que revestem cúpulas e abóbadas e conferem ao templo seu aspecto suntuoso.
Cúpula da Catedral de São Paulo (Londres, Reino Unido) – Projetada por Christopher Wren e concluída no início do século XVIII, tornou-se um dos grandes símbolos da paisagem londrina. Sua engenhosa estrutura é formada por três camadas e culmina em uma lanterna, alcançando cerca de 111 metros de altura.
Cúpula dos Inválidos (Paris, França) – A imponente cúpula dourada da Igreja do Domo dos Inválidos é uma obra-prima da arquitetura barroca francesa. Construída no século XVII, destaca-se no horizonte de Paris e integra o complexo onde se encontra o monumental túmulo de Napoleão Bonaparte.
Cúpulas da Catedral de Santa Sofia (Kyiv, Ucrânia) – Fundada no século XI, a catedral é um dos principais monumentos históricos e religiosos da Ucrânia. Suas numerosas cúpulas, algumas douradas, integram um conjunto que preserva importantes mosaicos e afrescos bizantinos e é reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO.
Cúpula do Parlamento Húngaro (Budapeste, Hungria) – A cúpula central, com cerca de 96 metros de altura, é um dos elementos mais marcantes do monumental edifício neogótico. Seu interior apresenta rica ornamentação, vitrais e esculturas de governantes húngaros, além de abrigar a histórica Santa Coroa da Hungria.
Cúpula da Mesquita Sheikh Lotfollah (Isfahan, Irã) – Construída no início do século XVII, destaca-se pela extraordinária decoração de azulejos e padrões geométricos. A cúpula apresenta tonalidades que parecem variar conforme a incidência da luz e é uma obra-prima da arquitetura persa.
Cúpula da Catedral de Berlim (Berlim, Alemanha) – A monumental cúpula esverdeada é o elemento mais marcante da Catedral de Berlim, concluída no início do século XX. Com forte influência neorrenascentista e barroca, domina a paisagem da Ilha dos Museus.
Cúpulas da Catedral de São Basílio (Moscou, Rússia) – Famosa pelas cúpulas bulbosas de cores e padrões variados, a catedral foi construída no século XVI, durante o reinado de Ivan, o Terrível. Sua silhueta singular tornou-se um dos maiores símbolos arquitetônicos de Moscou e da Rússia.