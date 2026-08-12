Animais

Espécie de borboleta consegue voar milhares de quilômetros sem pousar

Borboletas da espécie Vanessa Cardui conseguem percorrer milhares de quilômetros voando, sem pousar. Conseguem atravessar oceanos. Pesquisadores usaram DNA e pólen acumulado pelas borboletas para mostrar que um grupo, por exemplo, voou por 4.200 quilômetros sobre o Oceano Atlântico antes de conseguir um local para o pouso.

Por Flipar
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Essa descoberta explicou o mistério levantado pelo entomologista Gerard Talavera em 2013. Ele achou borboletas Vanessa cardui, exaustas e com danos nas asas, numa praia da Guiana Francesa. Cruzar o oceano leva até 8 dias para as borboletas. Elas conseguem, mas é penoso.

Michael Hanselmann wikimedia commons

A borboleta Vanessa cardui é chamada popularmente de bela-dama. Ela é encontrada em todos os continentes, exceto na Antártida (por causa do gelo). A bela-dama vive em qualquer zona temperada, inclusive nas montanhas dos trópicos. Ela é grande (5 a 9 cm). Tem corpo preto e branco e asas alaranjadas com marcas pretas e brancas.

Michael Hanselmann wikimedia commons

As borboletas estão entre os animais mais apreciados pelas pessoas, por sua beleza e delicadeza. A bela-dama existe em larga quantidade pelo mundo. Mas algumas espécies estão ameaçadas de extinção e ambientalistas tentam maneiras de preservá-las.

Larisa K wikimedia commons

A Grande Borboleta Azul, que era considerada extinta desde 1870, reapareceu em agosto de 2022 na Inglaterra para alegria geral. Apontada com uma das mais belas do mundo, ela tem 5 cm de envergadura das asas, num delicado desenho.

reprodução youtube Conexão Planeta

Em Minas Gerais, uma Borboleta Ribeirinha, espécie rara e ameaçada de extinção, também foi encontrada por pesquisadores, que festejaram a novidade.

Divulgação

Algumas espécies de borboletas são bem pequenas, enquanto outras têm envergadura maior do que a palma da mão de um adulto. Antes de virarem borboletas, elas são lagartas.

Imagem de Pete Linforth por Pixabay

As lagartas alimentam-se de folhas de algumas árvores de fruto – como pessegueiros, ameixoeiras, pereiras, etc – mas nunca constituem praga para essas culturas.

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