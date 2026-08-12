Espécie de borboleta consegue voar milhares de quilômetros sem pousar

A borboleta Vanessa cardui é chamada popularmente de bela-dama. Ela é encontrada em todos os continentes, exceto na Antártida (por causa do gelo). A bela-dama vive em qualquer zona temperada, inclusive nas montanhas dos trópicos. Ela é grande (5 a 9 cm). Tem corpo preto e branco e asas alaranjadas com marcas pretas e brancas.