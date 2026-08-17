Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (17/8), cinco loterias: os concursos 7094 da Quina, o 3764 da Lotofácil, o 2964 da Lotomania, 2997 da Dupla-Sena, o 1274 do Dia de Sorte e o 887 da Super Sete
Quina: R$ 7 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 13 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 47 mil / Dia de Sorte: R$ 600 mil / Super Sete: R$ 5 milhões
20 - 23 - 25 - 28 - 41 - 50 no primeiro sorteio; 04 - 08- 19 - 31 - 41 - 46 no segundo
17 - 24 - 26 - 42 - 80
07 - 13 - 14 - 16 - 25 - 29 - 33 - 40 - 41 - 44 - 56 - 60 - 61 - 64 - 67 - 68 - 73 - 77 - 83 - 85
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 15 - 18 - 21 - 22 - 25
Coluna 1: 1 / Coluna 2: 7 / Coluna 3: 5 / Coluna 4: 9 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 9
08 - 09 - 15 - 16 - 22 - 23 - 24. O mês da sorte é 02 (Fevereiro)