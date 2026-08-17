Ponte Carlos: séculos de história, mistérios e lendas no coração de Praga

A escolha da data e do horário para o início da construção também chama atenção. Segundo uma tradição bastante difundida, astrólogos da corte de Carlos IV teriam indicado 5h31 de 9 de julho de 1357, por considerarem o momento astrologicamente favorável para a ponte.
A Ponte Carlos foi cenário de importantes acontecimentos históricos, incluindo procissões de coroação, conflitos e grandes inundações. Durante a Guerra dos Trinta Anos (1618–1648), a ponte também foi palco de combates, especialmente durante o ataque sueco a Praga, em 1648.
Ao longo dos séculos, a Ponte Carlos passou por diversas reformas e restaurações para reparar danos provocados pelo tempo, conflitos e inundações. Preservada como um dos grandes símbolos de Praga, tornou-se também uma importante representação da história e do patrimônio cultural tcheco.
Atualmente, a Ponte Carlos integra o Centro Histórico de Praga, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO desde 1992. É considerada a ponte mais antiga preservada de Praga e permanece como um dos pontos turísticos mais famosos e visitados da República Tcheca.
A estátua de São João Nepomuceno é a mais famosa da Ponte Carlos e tornou-se ponto de devoção e peregrinação. O santo foi vigário-geral da Arquidiocese de Praga e, segundo a tradição, foi lançado da ponte no rio Moldava em 1393.
Segundo a lenda, São João Nepomuceno foi lançado da ponte por ordem do rei Venceslau IV por se recusar a revelar o segredo da confissão da rainha. Hoje, uma tradição turística diz que tocar a placa de bronze na base de sua estátua traz boa sorte e garante o retorno a Praga.
Além da famosa imagem de São João Nepomuceno, a Ponte Carlos é ornamentada por cerca de 30 estátuas e conjuntos escultóricos, principalmente de santos. A maioria foi instalada entre os séculos XVII e XVIII e, atualmente, diversas peças originais foram substituídas por réplicas para garantir sua preservação.