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Ponte Carlos: séculos de história, mistérios e lendas no coração de Praga

Em 9 de julho de 1357, começou a construção de um dos principais símbolos de Praga, capital da República Tcheca: a Ponte Carlos (Karl?v most, em tcheco). A estrutura foi erguida para substituir a antiga Ponte Judith, seriamente danificada por uma grande inundação em 1342.

Por Flipar
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A escolha da data e do horário para o início da construção também chama atenção. Segundo uma tradição bastante difundida, astrólogos da corte de Carlos IV teriam indicado 5h31 de 9 de julho de 1357, por considerarem o momento astrologicamente favorável para a ponte.

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A Ponte Carlos foi cenário de importantes acontecimentos históricos, incluindo procissões de coroação, conflitos e grandes inundações. Durante a Guerra dos Trinta Anos (1618–1648), a ponte também foi palco de combates, especialmente durante o ataque sueco a Praga, em 1648.

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Ao longo dos séculos, a Ponte Carlos passou por diversas reformas e restaurações para reparar danos provocados pelo tempo, conflitos e inundações. Preservada como um dos grandes símbolos de Praga, tornou-se também uma importante representação da história e do patrimônio cultural tcheco.

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Atualmente, a Ponte Carlos integra o Centro Histórico de Praga, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO desde 1992. É considerada a ponte mais antiga preservada de Praga e permanece como um dos pontos turísticos mais famosos e visitados da República Tcheca.

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A estátua de São João Nepomuceno é a mais famosa da Ponte Carlos e tornou-se ponto de devoção e peregrinação. O santo foi vigário-geral da Arquidiocese de Praga e, segundo a tradição, foi lançado da ponte no rio Moldava em 1393.

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Segundo a lenda, São João Nepomuceno foi lançado da ponte por ordem do rei Venceslau IV por se recusar a revelar o segredo da confissão da rainha. Hoje, uma tradição turística diz que tocar a placa de bronze na base de sua estátua traz boa sorte e garante o retorno a Praga.

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Além da famosa imagem de São João Nepomuceno, a Ponte Carlos é ornamentada por cerca de 30 estátuas e conjuntos escultóricos, principalmente de santos. A maioria foi instalada entre os séculos XVII e XVIII e, atualmente, diversas peças originais foram substituídas por réplicas para garantir sua preservação.

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