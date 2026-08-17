Economia Plásticos estão por toda parte: conheça os principais tipos e seus impactos O plástico está presente em inúmeros produtos do cotidiano, de embalagens a componentes tecnológicos. Ao longo do tempo, diferentes tipos foram desenvolvidos, cada um com propriedades e aplicações específicas. Conhecer essas diferenças ajuda a entender seus usos, as possibilidades de reciclagem e os impactos ambientais associados ao descarte. Por Flipar