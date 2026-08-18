Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (18/8), cinco loterias: os concursos 3046 da Mega-Sena; o 3765 da Lotofácil; o 7095 da Quina; o 2430 da Timemania e o 1275 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 42 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 12 milhões / Timemania: R$ 9 milhões / Dia de Sorte: R$ 800 mil
06 - 17 - 19 - 39 - 72
21 - 34 - 35 - 38 - 48 - 50 - 64. O time do coração é o 16 (Barra/SC)
01 - 05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
05 - 10 - 21 - 23 - 25 - 29 - 30. O mês da sorte é 07 (Julho)
16 - 23 - 24 - 33 - 36 - 52