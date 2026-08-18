Iodo: pouco lembrado, mineral tem papel essencial no organismo

O equilíbrio hormonal depende da quantidade adequada de iodo. A falta desse mineral pode causar problemas de saúde. Entre eles, estão alterações na tireoide. Por outro lado, o consumo adequado mantém o organismo em equilíbrio. Uma alimentação balanceada garante a ingestão necessária de iodo. Alimentos como sal iodado são fontes comuns desse nutriente. Portanto, o iodo é indispensável para a saúde geral do corpo.