Galeria Estalar os dedos causa artrite? Descubra o que é mito e o que é verdade Estalar os dedos é um hábito comum cercado por crenças e alertas que atravessam gerações. Uma das dúvidas mais frequentes é se esse gesto pode provocar artrite ou outros problemas nas articulações ao longo do tempo. Afinal, há motivo para preocupação? Por Flipar

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