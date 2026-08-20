Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (20/8), cinco loterias: os concursos 3047 da Mega-Sena; o 3767 da Lotofácil; o 7097 da Quina; o 2431 da Timemania e o 1277 do Dia de Sorte.

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 49 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 14 milhões / Timemania: R$ 9 milhões / Dia de Sorte: R$ 300 mil

José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Mega-Sena

04 - 18 - 22 - 26 - 31 - 58

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

14 - 16 - 65 - 71 - 76

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

18 - 22 - 55 - 58 - 63 - 65 - 72. O time do coração é o 28 (Confiança/SE)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

01 - 04 - 08 - 11 - 16 - 21 - 29. O mês da sorte é 10 (Outubro)

Reprodução/Loterias Caixa

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