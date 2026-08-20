Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (20/8), cinco loterias: os concursos 3047 da Mega-Sena; o 3767 da Lotofácil; o 7097 da Quina; o 2431 da Timemania e o 1277 do Dia de Sorte.
Mega-Sena: R$ 49 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 14 milhões / Timemania: R$ 9 milhões / Dia de Sorte: R$ 300 mil
04 - 18 - 22 - 26 - 31 - 58
14 - 16 - 65 - 71 - 76
18 - 22 - 55 - 58 - 63 - 65 - 72. O time do coração é o 28 (Confiança/SE)
02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23
01 - 04 - 08 - 11 - 16 - 21 - 29. O mês da sorte é 10 (Outubro)