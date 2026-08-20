Animais Esse é o peixe real que inspirou a Dory de “Procurando Nemo” Se você já assistiu à animação “Procurando Nemo”, com certeza conhece a Dory. O peixe azul, de memória curta, de bom coração, simpática e que fez todo mundo rir com o seu “baleiês”. Ela fez tanto sucesso que, anos depois, a personagem ganhou filme próprio: “Procurando Dory”. Mas o que muita gente não sabe é que essa personagem carismática foi inspirada em uma espécie de peixe que existe na vida real. Por Flipar

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