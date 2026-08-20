Riqueza dá mais poder político aos mais ricos, aponta Oxfam

O relatório também recomenda regras para tornar mais transparente a atuação de grupos de interesse sobre decisões públicas - (crédito: Magnific )

A concentração de renda e patrimônio no Brasil também se traduz em desigualdade de acesso ao poder político. É o que aponta um relatório da Oxfam Brasil, que relaciona a distribuição de riqueza à capacidade de grupos econômicos de influenciar eleições, políticas públicas, regulações e decisões sobre recursos do Estado.

Intitulado Um Retrato das Desigualdades Brasileiras: Poder, Privilégio e a Captura da Democracia, o estudo analisa a relação entre desigualdade econômica e poder político. Segundo o levantamento, pessoas e grupos com maior poder econômico têm mais recursos para financiar campanhas, fazer lobby, acessar autoridades e participar do debate público.

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A desigualdade também aparece na ocupação dos espaços de poder. Mulheres, pessoas negras e outros grupos historicamente vulnerabilizados continuam sub-representados tanto na política quanto entre os detentores de patrimônio.

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“Enfrentar as desigualdades no Brasil exige olhar não apenas para quanto cada pessoa ganha, mas também para quem acumula patrimônio, quem controla recursos e quem possui condições muito superiores para influenciar as decisões do Estado. A democracia perde força quando o poder econômico se transforma em poder político desproporcional”, afirma Viviana Santiago, diretora executiva da Oxfam Brasil.

Renda cresce, mas riqueza fica concentrada

O relatório aponta melhora em alguns indicadores sociais, como aumento do rendimento médio, redução da pobreza e efeitos das políticas de proteção social e transferência de renda. A concentração de riqueza, porém, permanece elevada.

Entre 2017 e 2023, a parcela da renda nacional recebida pelo 1% mais rico passou de 20,4% para 24,3%. Cerca de 85% desse crescimento ficou concentrado entre os 0,1% mais ricos, enquanto metade foi para o 0,01% no topo da distribuição.

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A diferença aumenta quando o indicador analisado é o patrimônio. Entre os declarantes do Imposto de Renda em 2023, os 10% mais ricos concentravam 64,2% da riqueza declarada. Apenas o 1% mais rico reunia 37,3%.

A forma de composição da renda também varia entre os grupos. Enquanto a maior parte da população depende principalmente de salários, os mais ricos recebem uma parcela maior de seus rendimentos por meio de lucros, dividendos, aplicações financeiras e ganhos de capital. Entre os 0,01% mais ricos, a alíquota efetiva do Imposto de Renda chega a 4,6%.

Mulheres têm menos renda e patrimônio

O recorte de gênero mostra outra dimensão da desigualdade. As mulheres correspondem a 44,1% dos declarantes do Imposto de Renda, mas concentram 38% da renda declarada e 29,5% dos bens líquidos.

O patrimônio médio declarado por elas é de R$ 246 mil, pouco mais da metade dos R$ 463,6 mil registrados, em média, pelos homens. A diferença também aparece na representação política. Embora as mulheres fossem 52,65% do eleitorado brasileiro em 2022, elas representaram apenas 17% das pessoas eleitas naquele ano. Duas mulheres foram eleitas governadoras.

Além disso, quase 45% das pessoas eleitas em 2022 declararam ao Tribunal Superior Eleitoral patrimônio superior a R$ 1 milhão. Para a Oxfam, a disponibilidade de recursos pode facilitar a obtenção de visibilidade, a formação de equipes e a competitividade das candidaturas.

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Lobby e orçamento entram no debate

O relatório também aponta mecanismos que podem ampliar a influência política de grupos econômicos, como o lobby pouco transparente, a circulação de profissionais entre empresas e o Estado, a atuação sobre órgãos reguladores e o controle de plataformas digitais.

As apostas online são citadas como um exemplo. Segundo os dados reunidos pelo estudo, empresas e representantes ligados ao setor participaram de pelo menos 78 reuniões oficiais com ministros e secretários do governo federal entre 2023 e 2024.

Outro ponto levantado é o crescimento das emendas parlamentares. Os recursos passaram de R$ 10,2 bilhões em 2014 para R$ 49,17 bilhões em 2024, aumentando a importância de mecanismos de transparência, rastreabilidade, planejamento e controle social.

O relatório também recomenda regras para tornar mais transparente a atuação de grupos de interesse sobre decisões públicas e mudanças no financiamento político, com maior fiscalização dos fundos eleitoral e partidário e melhores condições para candidaturas de grupos sub-representados.