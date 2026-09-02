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Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Caixa sorteou, na noite desta quarta-feira (2/9), a Quina 7108, a Lotomania 2971, a Super Sete 894, a Lotofácil 3778, a Dupla Sena 3004, o 386 da +Milionária e o Dia de Sorte 1288

Por Correio Braziliense
Reprodução/YouTube Caixa

Quina

04-28-29-30-67

 Reprodução/Loterias Caixa

+Milionária

14-16-19-32-34-35. Os trevos sorteados foram: 4-5

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Dia de Sorte

02-04-06-07-09-16-24. O mês da sorte é 07-julho

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Lotomania

01-02-03-06-07-18-19-20-22-25-46-49-51-63-65-69-68-86-88-92

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Lotofácil

01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22

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Dupla-Sena

09-10-16-18-28-46 no primeiro sorteio; 01-03-08-10-16-45

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Super Sete

Coluna 1: 9 Coluna 2: 8 Coluna 3: 1 Coluna 4: 3 Coluna 5: 1 Coluna 6: 9 Coluna 7: 6

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