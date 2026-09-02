Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

04-28-29-30-67Reprodução/Loterias Caixa
14-16-19-32-34-35. Os trevos sorteados foram: 4-5Reprodução/Loterias Caixa
02-04-06-07-09-16-24. O mês da sorte é 07-julhoReprodução/Loterias Caixa
01-02-03-06-07-18-19-20-22-25-46-49-51-63-65-69-68-86-88-92Reprodução/Loterias Caixa
01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22Reprodução/Loterias Caixa
09-10-16-18-28-46 no primeiro sorteio; 01-03-08-10-16-45Reprodução/Loterias Caixa
Coluna 1: 9 Coluna 2: 8 Coluna 3: 1 Coluna 4: 3 Coluna 5: 1 Coluna 6: 9 Coluna 7: 6Reprodução/Loterias Caixa