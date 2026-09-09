Quina, Dupla-Sena, Super Sete, Dia de Sorte, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/10), seis loterias: os concursos 7113 da Quina; o 3006 da Dupla Sena; o 1293 do Dia de Sorte; o 388 da +Milionária; o 2973 da Lotomania e o 896 da Super Sete
Quina: R$ 19 milhões / +Milionária: R$ 92 milhões / Dupla Sena: R$ 3 milhões e R$ 80 mil / Super Sete: R$ 7 milhões / Lotomania: R$ 4 milhões,/ Dia de Sorte: R$ 400 mil
06 - 10 - 18 - 23 - 28 - 33 no primeiro sorteio; 02 - 04 - 07 - 19 - 25 - 49 no segundo
01 - 32 - 57 - 78 - 80
04 - 08 - 10 - 19 - 24 - 28 - 36 - 43 - 49 - 71 - 72 - 76 - 80 - 89 - 91 - 92 - 95 - 96 - 97
11 - 17 - 21 - 23 - 34 - 41. Os trevos sorteados foram: 3 - 5
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 8 / Coluna 3: 5 / Coluna 4: 2 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 5
06 - 11 - 12 - 14 - 22 - 26 - 28. O mês da sorte é 11 (Novembro)