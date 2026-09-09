Artes A Última Ceia de Da Vinci: entenda por que Jesus e os apóstolos aparecem do mesmo lado da mesa A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, mostra Jesus e os apóstolos alinhados de um mesmo lado da mesa, o que costuma causar estranhamento. Na prática, uma refeição daquele período não aconteceria assim, já que os participantes ficavam distribuídos ao redor. Por Flipar

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