Hollywood no Brasil: filmes famosos que transformaram paisagens do país em cenários do cinema

Velozes e Furiosos 5 (2011) — O Rio de Janeiro é o principal cenário da trama, com imagens de pontos como o Cristo Redentor e a Baía de Guanabara. Embora parte das filmagens tenha ocorrido de fato na cidade, muitas sequências de ação foram rodadas em Porto Rico, que serviu como substituto do Rio.
Velozes & Furiosos 10 (2023) — O Rio de Janeiro volta a ter papel importante na trama, inclusive em uma corrida pelas ruas da cidade. A produção utiliza referências e imagens de locais cariocas, mas boa parte das sequências foi filmada em outros lugares e complementada com efeitos visuais para recriar o Rio.
Anaconda (1997) — Parte das filmagens ocorreu no Amazonas, com cenas gravadas em Manaus e no Rio Negro, em meio à paisagem da região amazônica. Na trama, uma equipe de documentaristas percorre a floresta em uma expedição que se transforma em uma luta pela sobrevivência contra uma anaconda gigante.
'007: Contra o Foguete da Morte' (1979) - Após uma nave espacial ser misteriosamente sequestrada no espaço, James Bond precisa descobrir quem está por trás disso.
007: Contra o Foguete da Morte (1979) — James Bond investiga o desaparecimento de um ônibus espacial e a trama o leva ao Rio de Janeiro. Uma das cenas mais famosas foi gravada no Bondinho do Pão de Açúcar, onde o vilão Jaws, interpretado por Richard Kiel, chega a morder um dos cabos.
Além do Rio de Janeiro, 007: Contra o Foguete da Morte teve cenas gravadas nas Cataratas do Iguaçu, no Paraná, usadas na sequência em que Bond escapa de barco. A produção aproveitou as quedas-d’água na fronteira entre Brasil e Argentina para compor uma das cenas de ação do longa.
A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1 (2011) — Após o casamento, Bella e Edward viajam ao Brasil e passam pelo Rio de Janeiro antes de seguir para a lua de mel na fictícia Ilha Esme. Algumas cenas foram realmente gravadas na capital fluminense, incluindo sequências na Lapa.
O longa também teve filmagens em Paraty, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. A região, conhecida pela Mata Atlântica, ilhas e praias, serviu de cenário para sequências da lua de mel de Bella e Edward, ambientadas na fictícia Ilha Esme.
O Incrível Hulk (2008) — No início do filme, Bruce Banner, interpretado por Edward Norton, vive escondido no Rio de Janeiro enquanto busca uma forma de controlar sua transformação. A produção teve filmagens em locais como Rocinha, Lapa, Santa Teresa e Floresta da Tijuca.
Os Mercenários (2010) — O filme reúne grandes nomes do cinema de ação em uma história sobre um grupo de mercenários enviado à fictícia ilha latino-americana de Vilena para derrubar seu ditador. Boa parte da produção foi filmada no Brasil, especialmente em diferentes locações do estado do Rio de Janeiro.
As filmagens de Os Mercenários passaram por Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, além de diferentes pontos da capital fluminense. Entre as locações utilizadas estão o Parque Lage, aos pés do Corcovado, e áreas da Baía de Guanabara.