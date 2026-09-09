Animais Veneno que pode virar remédio: escorpião da Amazônia surpreende cientistas em pesquisa contra o câncer de mama Pesquisadores brasileiros identificaram no veneno do escorpião Brotheas amazonicus, encontrado na Amazônia, uma molécula com potencial para auxiliar no desenvolvimento de novos tratamentos contra o câncer de mama. O estudo é conduzido pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, em colaboração com o Inpa e a UEA. Por Flipar

Escorpião da Amazônia - Pedro Ferreira Bisneto/iNaturalist