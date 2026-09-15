Lotofácil da Independência: confira os números sorteados no Concurso 3780

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (15/9), cinco loterias: os concursos 3058 da Mega-Sena; o 3780 da Lotofácil; o 7118 da Quina; o 2442 da Timemania e o 1298 do Dia de Sorte

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 92 milhões / Quina: R$ 34 milhões / Lotofácil: R$ 300 milhões / Timemania: R$ 14 milhões / Dia de Sorte: R$ 100 mil

José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Mega-Sena

14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

01 - 03 - 10 - 11 - 70

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

26 - 40 - 42 - 47 - 58 - 75 - 80. O time do coração é o 22 (Brasiliense-DF)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

02 - 08 - 18 - 24 - 28 - 29 - 31. O mês da sorte é 10 (Outubro)

Reprodução/Loterias Caixa

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