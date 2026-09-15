Lotofácil da Independência: confira os números sorteados no Concurso 3780

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (15/9), cinco loterias: os concursos 3058 da Mega-Sena; o 3780 da Lotofácil; o 7118 da Quina; o 2442 da Timemania e o 1298 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 92 milhões / Quina: R$ 34 milhões / Lotofácil: R$ 300 milhões / Timemania: R$ 14 milhões / Dia de Sorte: R$ 100 mil
14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60
01 - 03 - 10 - 11 - 70
26 - 40 - 42 - 47 - 58 - 75 - 80. O time do coração é o 22 (Brasiliense-DF)
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23
02 - 08 - 18 - 24 - 28 - 29 - 31. O mês da sorte é 10 (Outubro)