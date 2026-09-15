Sentinelas da história: conheça fortes brasileiros que atravessaram séculos protegendo o território

Forte de Copacabana (RJ) — Inaugurado em 1914, foi construído para reforçar a defesa da entrada da Baía de Guanabara. Instalado na ponta de Copacabana, teve participação marcante na Revolta dos 18 do Forte, em 1922. Hoje abriga o Museu Histórico do Exército e é um dos principais pontos históricos da orla carioca.
Forte Duque de Caxias (RJ) — No alto do Morro do Leme, teve origem no antigo Forte do Vigia, construído entre 1776 e 1799 para alertar sobre embarcações inimigas. A fortificação atual foi inaugurada em 1919 e integrava o sistema de defesa costeira do Rio. Cercado por Mata Atlântica preservada, oferece ampla vista de Copacabana, Leme e Pão de Açúcar.
Fortaleza de Santa Cruz da Barra (RJ) — Localizada em Niterói, ocupa posição estratégica na entrada da Baía de Guanabara e teve papel fundamental na defesa do Rio de Janeiro por séculos. Suas origens remontam ao século XVI, com sucessivas ampliações ao longo do tempo. Hoje, preserva muralhas, canhões e outras estruturas históricas e recebe visitantes.
Forte dos Reis Magos (RN) — Erguido a partir de 1598, na foz do Rio Potengi, tornou-se marco da ocupação portuguesa e da fundação de Natal, em 1599. Com sua característica planta em forma de estrela, ajudou a proteger a região e chegou a ser ocupado pelos holandeses entre 1633 e 1654.
Forte São Marcelo (BA) — Erguido a partir de 1623 sobre um banco de areia na Baía de Todos os Santos, em Salvador, é o único forte de planta circular ainda existente no Brasil. Conhecido como Forte do Mar, serviu à defesa da cidade e também como prisão, tornando-se um dos mais singulares exemplares da arquitetura militar brasileira.
Forte de Santo Antônio da Barra (BA) — Situado na entrada da Baía de Todos os Santos, em Salvador, tem origens no século XVI e ganhou sua configuração atual no fim do século XVII. Abriga o famoso Farol da Barra, instalado em 1698, e atualmente também o Museu Náutico da Bahia. É um dos principais cartões-postais da capital baiana.
Forte das Cinco Pontas (PE) — Construído pelos holandeses em 1630, no Recife, originalmente possuía cinco baluartes, que deram origem ao nome. Após a retomada portuguesa, foi reconstruído e passou a ter quatro pontas. Atualmente abriga o Museu da Cidade do Recife, dedicado à preservação da história da capital pernambucana.
Forte de São João Batista do Brum (PE) — Iniciado pelos portugueses em 1629, no Recife, foi ocupado e ampliado pelos holandeses a partir de 1630. Após a retomada portuguesa, passou por novas reformas e tornou-se importante ponto de defesa da cidade. Hoje preserva séculos de história militar pernambucana
Forte do Presépio (PA) — Erguido em 1616 às margens da Baía do Guajará, marcou a fundação de Belém e o avanço da ocupação portuguesa na Amazônia. Considerado o núcleo inicial da cidade, passou por diversas transformações ao longo dos séculos. Hoje integra o complexo Feliz Lusitânia e abriga o Museu do Encontro.
Forte São João de Bertioga (SP) — Com origem em 1532, é considerado uma das fortificações mais antigas do Brasil e testemunha os primeiros tempos da colonização portuguesa. Tombado pelo Iphan, fica junto ao Parque dos Tupiniquins, em Bertioga. Integra o conjunto de fortificações brasileiras apresentado à Lista Indicativa do Patrimônio Mundial da Unesco.
Fortaleza de São José da Ponta Grossa (SC) — Erguida a partir de 1740, em Florianópolis, integrava o sistema criado para defender a Ilha de Santa Catarina. Aberta à visitação, fica entre as praias de Jurerê e do Forte e oferece ampla vista do litoral. Sua Capela de São José é a única das fortalezas da ilha que ainda mantém a função religiosa original.
Forte Marechal Luz (SC) — Construído a partir de 1909 e inaugurado em 1915, em São Francisco do Sul, ocupa posição estratégica na entrada da Baía da Babitonga. A fortificação integrou o sistema brasileiro de defesa costeira e permaneceu em prontidão durante as duas guerras mundiais. Hoje preserva canhões, instalações militares e tradições históricas.