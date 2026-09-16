Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte. Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Caixa sorteou, na noite desta quarta-feira (16/9), a Quina 7119, a Lotomania 2976, a Super Sete 899, a Lotofácil 3781, a Dupla Sena 3009, o Dia de Sorte 1299 e a +Milionária 390
Quina: R$ 519 mil / Lotofácil: R$ 2 milhões / +Milionária: R$ 95 milhões / Dupla Sena: R$ 4 milhões e R$ 71 mil / Super Sete: R$ 8 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Dia de Sorte: R$ 300 mil
01 - 04 - 12 - 13 - 31 - 42 no primeiro sorteio; 01 - 05 - 21 - 25 - 26 - 27 no segundo
19 - 20 - 24 - 70 - 77
03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
02 - 17 - 28 - 37 - 46 - 49. Os trevos sorteados foram: 1 - 3
Coluna 1: 5 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 1 / Coluna 6: 0 / Coluna 7: 2
04 - 05 - 08 - 20 - 25 - 27 - 31. O mês da sorte é 04 (Abril)