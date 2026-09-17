Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (17/9), cinco loterias: os concursos 3059 da Mega-Sena; o 3782 da Lotofácil; o 7120 da Quina; o 2443 da Timemania e o 1300 do Dia de Sorte.
Mega-Sena: R$ 101 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 14 milhões / Dia de Sorte: R$ 100 mil /
01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35
12 - 40 - 64 - 66 - 67
05 - 10 - 17 - 23 - 40 - 49 - 54. O time do coração é o 29 (Corinthians/SP)
03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25
02 - 12 - 15 - 25 - 27 - 29 - 31. O mês da sorte é 08 (Agosto)