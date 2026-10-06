Galeria Dicas para prevenir a diabetes: veja celebridades que têm a doença O guitarrista Dado Villa-Lobos falou em entrevista sobre como convive com a diabetes tipo 1 desde a infância. Ele recebeu o diagnóstico aos 11 anos. Teve dificuldades para aceitar a doença, mas recebeu apoio da família e passou a se adaptar à nova rotina. Por Flipar

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