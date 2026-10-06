Entretenimento

Dublador conhecido no Japão ganha processo após ter voz clonada por IA em vídeos do TikTok

O dublador japonês Kenjiro Tsuda, conhecido por interpretar Kento Nanami, de 'Jujutsu Kaisen', além de personagens da franquia 'Yu-Gi-Oh!', obteve uma importante vitória na Justiça após ter a própria voz reproduzida por inteligência artificial em vídeos publicados no TikTok.

Por Flipar
Reprodução/Instagram

Tsuda levou o caso ao Tribunal Distrital de Tóquio, que reconheceu a proteção jurídica da voz humana como parte da identidade de uma pessoa. A decisão, divulgada no dia 30 de setembro, representa um precedente inédito no Japão para casos envolvendo a reprodução não autorizada de características vocais por ferramentas de IA.

Flickr - Dick Thomas Johnson

Segundo informações da Agência AFP, a conta responsável pelos vídeos com a voz clonada teria faturado cerca de 750 mil ienes por mês, aproximadamente R$ 25 mil. O caso ocorre em meio à expansão de sistemas de inteligência artificial capazes de reproduzir vozes com elevado grau de semelhança com pessoas reais.

Milad Fakurian/Unsplash

No Japão, a discussão ganhou destaque devido à popularidade dos dubladores na indústria de animação. No caso de Kenjiro Tsuda, ele é conhecido por personagens como Seto Kaiba, de 'Yu-Gi-Oh!', Kento Nanami, de 'Jujutsu Kaisen', e Jigen, de 'Boruto: Next Genarations'.

Reprodução

Nascido em Osaka, em 11 de junho de 1971, ele iniciou a trajetória artística no teatro antes de ampliar sua atuação para televisão, cinema, animação e jogos eletrônicos. Sua carreira não se limita à dublagem: ele também já trabalhou diante das câmeras e conta com trabalhos em dramas televisivos e filmes japoneses.

Reprodução/YouTube

Veja Mais