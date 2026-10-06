Curiosidades sobre idiomas pelo mundo

Um único país reúne cerca de 840 línguas Papua-Nova Guiné é o país com a maior diversidade linguística do mundo, reunindo cerca de 840 línguas vivas. O isolamento de muitas comunidades, entre montanhas e florestas, ajudou a preservar essa extraordinária variedade ao longo do tempo.
Diversidade espalhada pelo planeta A distribuição das línguas pelo mundo é bastante desigual. Ásia e África se destacam pela enorme diversidade linguística, enquanto países como Papua-Nova Guiné e Indonésia reúnem centenas de línguas dentro de suas fronteiras.
Poucas línguas têm muitos falantes Apesar da existência de milhares de línguas, uma parcela relativamente pequena concentra bilhões de falantes. Idiomas como inglês, mandarim, hindi e espanhol alcançam enormes populações quando são considerados falantes nativos e aqueles que os aprenderam posteriormente.
Mais de 3 mil estão ameaçadas O Ethnologue contabiliza atualmente 3.193 línguas ameaçadas, aproximadamente 44% das existentes. Uma língua entra em risco principalmente quando deixa de ser aprendida e utilizada pelas crianças de uma comunidade.
Mandarim se destaca entre os nativos O mandarim é a língua com o maior número de falantes nativos do planeta. O ranking muda, porém, quando entram na conta aqueles que aprenderam uma língua posteriormente: nesse critério, o inglês alcança uma população muito maior.
Línguas podem ser recuperadas O desaparecimento de uma língua não é necessariamente inevitável quando ainda existem falantes e registros. Projetos de revitalização procuram recuperar o ensino e o uso cotidiano de idiomas ameaçados, especialmente entre as novas gerações.
Línguas de sinais também são línguas completas Existem centenas de línguas de sinais diferentes no mundo, e elas não são universais. Cada uma possui estrutura, gramática e vocabulário próprios e não funciona simplesmente como uma tradução gestual da língua falada em determinado país.