Economia É fruta ou castanha? Peculiaridades do caju O caju é um 'fruto' emblemático do Brasil e sempre gerou dúvidas acerca de sua natureza. Afinal, o caju é mesmo uma fruta? Embora o que comemos seja o pedúnculo floral — um pseudofruto —, o verdadeiro fruto é a castanha de caju, da qual se extrai a amêndoa. Por Flipar

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