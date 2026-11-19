A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (19/11), cinco loterias: os concursos 3088 da Mega-Sena; o 3834 da Lotofácil; o 7172 da Quina; o 2470 da Timemania e o 1352 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 37 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 29 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão / Lotofácil: R$ 2 milhões
10 - 21 - 24 - 28 - 34 - 44
04 - 11 - 40 - 45 - 48
03 - 04 - 06 - 22 - 51 - 71 - 79. O time do coração é o 35 (Cuiabá/MT)
02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25
04 - 07 - 08 - 13 - 16 - 26 - 27. O mês da sorte é 06 (Junho)