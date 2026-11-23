A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (23/11), seis loterias: os concursos 3836 da Lotofácil, o 3002 da Lotomania, 3035 da Dupla-Sena, o 1354 do Dia de Sorte, o 409 da +Milionária e o 925 da Super Sete
Lotofácil: R$ 2 milhões / +Milionária: R$ 177 milhões / Dupla Sena: R$ 14 milhões e R$ 186 mil / Super Sete: R$ 650 mil / Lotomania: R$ 1 milhão / Dia de Sorte: R$ 2 milhões
04 - 05 - 12 - 25 - 43 - 45 no primeiro sorteio; 02 - 14 - 15 - 22 - 33 - 38 no segundo
22 - 23 - 28 - 34 - 35 - 37 - 41 - 44 - 48 - 49 - 58 - 62 - 73 - 74 - 77 - 83 - 85 - 91 - 93 - 98
02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
09 - 20 - 29 - 37 - 41 - 49. Os trevos sorteados foram: 4 - 5
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 3 / Coluna 3: 6 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 3 / Coluna 7: 9
01 - 05 - 18 - 22 - 23 - 25 - 30. O mês da sorte é 02 (Fevereiro)