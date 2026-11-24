A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (24/11), quatro loterias: os concursos 3090 da Mega-Sena; o 3837 da Lotofácil; o 2472 da Timemania e o 1355 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 65 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Timemania: R$ 30 milhões / Dia de Sorte: R$ 3 milhões
10 - 14 - 27 - 28 - 47 - 57
19 - 44 - 46 - 55 - 65 - 67 - 79. O time do coração é o 24 (Cascavel/PR)
03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
02 - 03 - 08 - 13 - 22 - 27 - 28. O mês da sorte é 01 (janeiro)