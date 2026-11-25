Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/11), seis loterias: os concursos 3036 da Dupla Sena; o 3838 da Lotofácil; o 410 da +Milionária; o 1356 do Dia de Sorte; o 3003 da Lotomania e o 926 da Super Sete.