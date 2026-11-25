A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/11), seis loterias: os concursos 3036 da Dupla Sena; o 3838 da Lotofácil; o 410 da +Milionária; o 1356 do Dia de Sorte; o 3003 da Lotomania e o 926 da Super Sete.
Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 2 milhões / +Milionária: R$ 118 milhões / Dupla Sena: R$ 15 milhões e R$ 158 mil / Super Sete: R$ 700 mil / Dia de Sorte: R$ 100 mil
08 - 10 - 13 - 26 - 40 - 43 no primeiro sorteio; 04 - 09 - 15 - 18 - 28 - 49 no segundo
15 - 16 - 20 - 21 - 28 - 35 - 36 - 51 - 56 - 58 - 64 - 66 - 67 - 68 - 71 - 72 - 79 - 90 - 92 - 98
01 - 02 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 23 - 25
07 - 10 - 17 - 19 - 24 - 39. Os trevos sorteados foram: 2 - 6
Coluna 1: 2 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 6 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 6 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 8
02 - 07 - 14 - 19 - 22 - 25 - 28. O mês da sorte é 02 (Fevereiro)