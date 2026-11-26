A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (26/11), quatro loterias: os concursos 3091 da Mega-Sena; o 3839 da Lotofácil; o 2473 da Timemania e o 1357 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 72 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Timemania: R$ 30 milhões / Dia de Sorte: R$ 100 mil
04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37
07 - 11 - 16 - 20 - 23 - 41 - 42. O time do coração é o 70 (São José/RS)
01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 24
05 - 06 - 08 - 17 - 20 - 26 - 28. O mês da sorte é 05 (Maio)