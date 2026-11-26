Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em ato com apoiadores às vésperas da disputa do segundo turno das eleições gerais de 2026, a qual venceu e confirmou a reeleição rumo ao quarto mandato(Juan BARRETO / AFP)
Palestinos reagem aos desdobramentos da partida entre Argentina e Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, diante de um telão em meio a prédios destruídos na cidade de Gaza, em 7 de julho de 2026(Omar AL-QATTAA / AFP)
Uma mulher vestida de 'A Chorona', personagem histórico do folclore de El Salvador, durante o tradicional festival La Calabiuza, em Tonacatepeque, El Salvador,no dia 1º de novembro de 2026(Marvin RECINOS / AFP)
Manifestantes entram em confronto com a polícia durante protesto anti-governo em favor de melhores condições na educação, em Tirana, na Albânia, no dia 24 de outubro de 2026(Armend NIMANI / AFP)
Grupo de manifestantes se reúne ao redor da Praça da Nação, em Paris, França, durante protesto por melhores condições na educação, no dia 6 de outubro de 2026Dimitar DILKOFF / AFP
Corpo de imigrante boia no mar da praia de Hardelot, no norte da França. O local é um dos principais pontos de partida para tentativas de travessia irregular do Canal da Mancha rumo ao Reino Unido(Sameer Al-DOUMY / AFP)
Equipe de resgaste usa uma escavadora para transportar um sobrevivente incapaz de andar das fortes enchentes que assolaram o local da fronteira entre o Nepal e o Tibet. O registro é do dia 28 de agosto de 2026(PRAKASH MATHEMA / AFP)
Papa Leão XIV abençoa Marie-Garance Noel, uma criança francesa com múltiplas deficiências, enquanto passava, em cima do Papamóvel, na avenida Champs-Élysées, em Paris, na França(Ludovic MARIN / AFP)
Pessoas enfrentam a forte onda de calor que assolava o continente europeu em frente a uma cafeteria, em Nice, na Riviera Francesa, no dia 6 de julho de 2026(Valery HACHE / AFP)
Imigrantes passam por uma cerca quebrada para atravessar a fronteira entre Fnideq, em Marrocos, e Ceuta, enclave espanhol no norte da África, durante o episódio de crise migratória. Registro é do dia 1º de agosto de 2026(Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
Um iceberg de tamanho médio flutua no Oceano Atlântico, nas proximidades de Signal Hill, um promontório costeiro e marco histórico em St. Johns, na província de Terra Nova e Labrador, no Canadá, em 25 de maio de 2026(Ken CEDENO / AFP)
Uma mulher caminha em uma rua esfumaçada e fortemente danificada após ataques russos em Kiev, na Ucrânia, no dia 24 de maio de 2026(Roman PILIPEY / AFP)
Clérigos esperam para rezar diante do caixão do Supremo Líder do Irã, Ali Khamenei, em Najaf, no Iraque, no dia 8 de julho de 2026(HUSSEIN FALEH / AFP)
Palestinos se amontoam enquanto pedem por comida em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, no dia 26 de ferevereiro de 2026(BASHAR TALEB / AFP)